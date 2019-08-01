Теракт в Адене: десятки погибших

Больше трех десятков человек стали жертвами взрыва в Адене. Взрыв, как сообщает Рейтер, произошел во время военного парада правительственных сил.

Известно, что в этом нападении использовалась баллистическая ракета, применялся и беспилотник.

Ответственность за теракт уже взяли на себя повстанцы-хуситы.

Правительство, находящееся в Адене, поддерживается коалицией арабских государств во главе с Саудовской Аравией.

Полгода назад, и тоже на параде, начинённый взрывчаткой с поражающими элементами беспилотник взорвался над крытой трибуной на авиабазе в области Лахдж на юге страны. Тогда погибли 6 человек.