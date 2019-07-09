Йемен во власти войны и холеры

460 тысяч случаев подозрения на заражение холерой зафиксированы в Йемене за 6 месяцев 2019 года. Это на 80 тысяч больше, чем за весь 2018 год. С января по июль 2019-го от холеры скончались 705 человек против 75 за тот же период прошлого года.

Недавние масштабные наводнения ускорили распространение холеры по всей стране; ситуацию усугубили плохое функционирование системы управления отходами и дефицит чистой питьевой воды. Об этом заявил в понедельник заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"В Йемене под контролем ООН и её партнёров действуют 1200 учреждений по лечению холеры, - сказал Хак, - но их финансирование остаётся актуальной проблемой. Для оказания гуманитарной помощи, в которой в Йемене нуждаются более 20 миллионов человек, требуется 4, 2 миллиардов долларов. На сегодняшний день собрано лишь 32% этой суммы".

Йемен переживает полномасштабную гуманитарную катастрофу: эпидемия холеры вспыхнула на фоне войны, которая не прекращается вот уже пятый год. За это время инфраструктура страны, в том числе водоснабжение и канализация, разрушена практически полностью. Миллионы людей не только не имеют доступа к чистой воде, не и недоедают; ослабленный организм не может сопротивляться, и число заболевших всё растёт.