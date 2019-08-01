Мужчина сдавал на AirBNB соцжилье. Его оштрафовали на £100 тысяч

Житель Лондона сдавал социальное жилье на сайте AirBNB. За это мужчину оштрафовали на 100 тысяч фунтов стерлингов.

Квартира находится всего в нескольких минутах от Букингемского дворца. Британец сдавал ее с 2013 года. За шесть лет в квартире остановились по меньшей мере 300 человек.

Жилье мужчине выдало государство, и в этих случаях сдача в аренду запрещена. Теперь, по решению суда, ему придется покинуть квартиру.

На сайте британец представлялся девушкой по имени Лара, но многие гости в комментариях писали его настоящее имя, что и помогло правоохранителям установить личность мошенника. Выявить его имя удалось благодаря специальному программному обеспечению. Позже следствие обнаружило, что на банковский счет этого человека часто поступали платежи с AirBNB.

«Социальное жилье должно помочь жителям Лондона обрести крышу над головой. Оно не предназначено для того, чтобы жильцы-мошенники получали незаконную прибыль», - заявили в городском совете Вестминстера.