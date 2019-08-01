К "брекситу" без сделки?

Правительство Великобритании сообщило о выделении дополнительных 2,3 миллиардов евро на подготовку к возможному выходу Соединенного Королевства из Европейского союза в последний день октября без сделки с Брюсселем, в связи с чем, по мнению аналитиков, возрастает вероятность именно такого сценария.

Основные расходы предусмотрены на подготовку пограничных и таможенных служб к новому объему потока людей и товаров с запланированным увеличением числа пограничников, а также на обеспечение страны необходимыми поставками и запасами медикаментов.

Кроме того часть средств будет потрачена на масштабную кампанию по информированию населения и бизнеса о необходимых мерах по подготовке к "брекситу", на предоставление консульских услуг британцам, живущим в Европе, и на поддержку отдельных районов, в том числе в Северной Ирландии.

Выделение дополнительных средств вызвало критику со стороны противников Бориса Джонсона. Пресс-секретарь лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина назвала этот шаг "ужасной тратой денег налогоплательщиков ради стремления Джонсона к абсолютно невозможным условиям сделки".

Винсент Макавини, Euronews: "Хотя до истечения установленного срока - 31 октября - осталось всего 92 дня, правительство все еще пытается решить, как именно провести "брексит". Для этого премьер-министр даже совершил поездку по Великобритании. Он встретился с Николой Стёржен, первым министром Шотландии, и с первым министром Уэльса, Эти встречи ситуацию не прояснили и вызвали новые беспокойства".