СМИ: Хамза Бен Ладен убит

Хамза бен Ладен, один из сыновей уничтоженного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида", погиб, и руку к этому приложили США.

Информацию обнародовали в среду телеканал NBC и газета New York Times. Ссылаясь на трех высокопоставленных представителей американской администрации, пожелавших остаться неназванными, СМИ утверждают что Хамза бен Ладен был ликвидирован в течение последних двух лет в результате спецоперации. Ее место проведения и точная дата не известны, как и другие подробности.

В начале этого года Госдепартамент пообещал заплатить 1 миллион долларов за информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. По сведениям New York Times, на тот момент операция уже была проведена, но Вашингтон не был уверен в том, что унаследовавший руководство "Аль-Каидой" убит и рассчитывал таким образом получить подтверждение.

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать информацию.

Усама бен Ладен был уничтожен американским спецназом в Пакистане 2 мая 2011 года. Указание провести операцию было дано Бараком Обамой.