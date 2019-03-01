США начали охоту на сына "террориста номер один" Хамзу бен Ладена

США разыскивают преемника террориста номер один. Вашингтон назначил награду в 1 миллион долларов за информацию, которая позволит обнаружить сына убитого лидера террористической организации «Аль-Каида» Хамзы бен Ладена. По данным американских спецслужб, он возглавил группировку и теперь пытается активизировать её деятельность. Госдепартамент призывает все страны ООН помочь в борьбе с бен Ладеном младшим.

По меньшей мере с августа 2015 Хамза публикует в Интернете аудио- и видеосообщения, призывая его последователей начать нападения на Соединенные Штаты и их западных союзников. Он угрожал нападениями на США, чтобы отомстить за убийство его отца в 2011 г. Майкл Эванофф Помощник госсекретаря США

В Госдепартаменте США полагают, что угроза возрождения «Аль-Каиды» реальна, и отмечают, что Усама бен Ладен в детства готовил своего сына Хамзу к роли лидера группировки.

Сегодняшняя «Аль-Каида» не стоит на месте. Он восстанавливается и продолжает угрожать Соединенным Штатам и нашим союзникам. В последние годы мировое внимание было сосредоточено на угрозе ИГИЛ. «Аль-Каида» в этот период была относительно спокойной. Но это стратегическая пауза, а не сдача. Не заблуждайтесь, «Аль-Каида» сохраняет и способность, и намерение нанести по нам удар. Натан Сейлс Посол США по борьбе с терроризмом

Лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен был убит в ходе операции американского спецназа 2 мая 2011 в своём убежище в пакистанском городе Абботтабаде. Он скрывался почти десятилетие после устроенных его организацией в США терактов 11 сентября, которые унесли жизни почти трёх тысяч человек.