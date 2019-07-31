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Россия

Военных бросают на тушение тайги

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 Андрей Позняков 
Военных бросают на тушение тайги
Авторское право
REUTERS/Ilya Naymushin
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Российская армия должна помочь МЧС бороться с лесными пожарами в Сибири, которые охватили около 3 млн га и дым от которых доходит до Европейской части России. Такое поручение президент Владимир Путин дал после доклада главы МЧС Евгения Зиничева. В министерстве ранее говорили о нехватке сил и средств для тушения горящей тайги и признавали, что оставлять эти пожары без внимания, как это нередко делают, нельзя: они уже определяют погоду в регионе, сформировав мощный антициклон, который не позволяет прийти осадкам, так что рассчитывать на дожди не приходится.

О влиянии пожаров в Сибири на погоду предупреждали экологи. Они отмечали, что горение лесов на такой большой площади способствует более обильным дождям в соседних регионах. В Иркутской области в этих условиях пришла вторая за месяц волна паводков и наводнений, которые затронули несколько десятков населённых пунктов.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков