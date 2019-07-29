Пожары и наводнения в Сибири

Из-за наводнений на юге Сибири и Дальнем Востоке эвакуированы более двух тысяч человек. Это официальные данные МЧС. В ведомстве отмечают, что хуже всего обстоят дела с паводками в Хабаровском крае и Амурской области. В Иркутской области в опасной зоне оказались шесть районов, которые в июне серьёзно пострадали от наводнений. Тогда там погибли не менее 25 человек.

В нескольких регионах Сибири тем временем введён режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожаров, в частности, в уже упомянутой Иркутской области, Якутии и Красноярском крае, чей губернатор Александр Усс заявлял о бессмысленности борьбы с лесными пожарами в труднодоступных районах.

По оценкам МЧС, сейчас в общей сложности горят около 3 миллионов гектаров леса, причём у экстренных служб, как признают в ведомстве, недостаточно сил для тушения этих пожаров.