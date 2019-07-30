Скандал в БАПОР

Швейцария со следующего года приостанавливает финансирование БАПОР - Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Решение принято министерством иностранных дел страны в связи с сообщениями о вскрывшихся фактах бесхозяйственности, дискриминации, и злоупотреблений служебным положением руководства агентства.

Ранее стало известно содержание внутреннего отчета, подготовленного комиссией по этике БАПОР. В документе говорится о том, что менеджеры организации использовали свои полномочия в личных целях. Речь в частности, речь идет о генеральном комиссаре БАПОР Пьере Крахенбюле, работающем в агентстве с 2014 года, и его ближайшем окружении.

Отчет, о котором сообщили СМИ, был передан генсекретарю ООН в декабре прошлого года. В настоящее время следователи ООН изучают доклад контролеров с целью принятия необходимых мер.БАПОР переживает проблемы с финансированием в том числе из-за отказа США платить взносы этому агентству ООН.