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Индия

Мужчину укусила змея, тот растерзал ее в клочья

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 Наира Давлашян  и Reuters
Мужчину укусила змея, тот растерзал ее в клочья
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Мужчину в Индии укусила змея, тот в ответ впился в нее зубами и растерзал в клочья.

В воскресенье житель индийского городка Этах Раж Кумар, отдыхал дома, когда в здание заползла змея и укусила его. Мужчина не растерялся и отомстил рептилии. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сразу после инцидента родственники Кумара отвезли его в больницу, захватив с собой останки змеи. По сообщениям врачей, укушенный находится в критическом состоянии. "Это очень странный случай, - цитирует врача Кумара Reuters. - В моей практике были случаи, когда людей кусали змеи, но они никогда не приносили их мне в пакете растерзанными на кусочки".

Семья Кумара кремировала обидчицу, сообщается, что ей оказалась крысиная змея, которая обычно считается неядовитой.

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