Дело Diciotti: история повторяется

В ситуации с Gregoretti некоторые наблюдатели усмотрели сходство с недавним скандалом, связанным с ещё одним кораблем береговой охраны Италии.

В прошлом году судно Diciotti со 177 мигрантами на борту несколько дней простояло в сицилийском порту Катания, ожидая разрешения на высадку. Но на соответствующие запросы итальянский министр внутренних дел страны трижды отвечал отказом.

"Ситуации с Gregoretti и Diciotti похожи и не только потому, что два этих корабля принадлежат не НПО, а итальянской береговой охране. Также в обоих случаях Маттео Сальвини выступал категорически против высадки мигрантов", - передаёт с места событий Джорджия Орланди.

"Таким образом, они до сих остаются на борту, а значит - по-прежнему изолированы. И если решение не будет найдено в скором времени, то против главы МВД может быть выдвинуто обвинение в незаконном ограничении свободы этих людей. И тогда, как это было в случае с Diciotti, прокуратура направит запрос в Сенат о возбуждении уголовного дела", - заключает наш корреспондент.