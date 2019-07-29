Мы исчерпали годовой запас ресурсов

С каждым годом человечество все сильнее залезает в "экологические долги".

В понедельник мы исчерпали весь объем воды, почвы и воздуха, который наша планета может восстановить за год, и с этого дня мы начинаем жить "в долг".

К таким выводам пришли ученые американского аналитического центра Global Footprint Network. По данным исследования, человечество в настоящее время использует природу почти в два раза быстрее, чем восстанавливаются экосистемы.

За последние 20 лет так называемый Всемирный день экологического долга увеличился на два месяца, а в этом году эта дата — самая ранняя в истории.

Матис Вакернагель, основатель Global Footprint Network:

"Это простоя экологическая бухгалтерия. С одной стороны мы учитываем, сколько природных ресурсов мы тратим, сколько у нас их осталось, а с другой - как быстро они восстанавливаются. Согласно данным ООН, человечество использует природу на 75% быстрее, чем она способна возобновляться. Мы истощаем наши ресурсы так, будто мы живем не на одной, а сразу на двух планетах".

Обезлесение, эрозия почвы, потеря биологического разнообразия, и как результат изменения климата и экстремальные погодным условиям - всё это, по мнению ученых, результат глобального природного истощения.

Одна из главных причин экологического долга человечества - ежегодное увеличение количества выбросов углекислого газа.