Гран-при по дзюдо в Загребе: "золотой" день сборной Грузии

Бека Гвиниашвили вернулся! 2 года грузинский дзюдоист не поднимался на верхнюю ступень подиума мирового тура, но на Гран-при в Загребе ему не было равных в категории до 90 кг. В финальном поединке он одолел Санширо Мурао. Японец попытался выполнить приём учи-мата, но грузин провёл блестящую контратаку. Гвиниашвили отправил соперника в полёт зрелищным броском через грудь ура-наге, за который получил оценку "иппон".

Среди женщин особенно отличилась бывшая чемпионка мира Умеки Мами, выступающая в категории до 78 кг. Победу в финальном матче против Фанни Эстель Посвит ей принёс приём учи-мата. Поединок был непростым и завершился уже в дополнительное время.

Золотую медаль Мами вручил Томислав Чуляк, почётный президент федерации дзюдо Хорватии.

Я ожидала, что в финале у меня будет очень сильная соперница. Я сосредоточилась на захвате в основное время, благодаря этому мне удалось выполнить учи-мата и победить в первые секунды дополнительного времени. Я очень рада, что показала, чему научилась на тренировках. Умеки Мами победительница в категории до 78 кг

Шейди Эль-Нахас в третий раз в своей карьере вышел в финал турнира мирового тура, и в Загребе ему наконец удалось в нём победить. После неудачной атаки Александра Иддира канадец уложил оппонента на пол и молниеносно выполнил приём "рычаг локтя". Так 21-летний Эль-Нахас завоевал первое "золото" мирового тура в категории до 100 кг, в которой выступает множество опытных дзюдоистов.

Немногие знают, что мне очень нравится не-ваза (техника борьбы на полу). Обычно я предочитаю бороться стоя, потому что у меня это получается лучше. Но я готов к любому сценарию, и очень рад, что впервые применил эту технику на турнире. Наверное, это была моя лучшая победа на полу в рамках мирового тура, так что я очень доволен. Шейди Эль-Нахас победитель в категории до 100 кг

Ещё одно золото сборной Грузии принёс Гела Заалишвили. В финале в самой тяжёлой весовой категории среди мужчин он одолел серебряного олимпийского медалиста Хисаёши Харасаву. Победу ему принёс приём в стиле легендарного грузинского дзюдоиста Шоты Хабарели, за который Заалишвили удостоился оценки "иппон".

У хорватских болельщиков тоже был повод для радости. Карла Продан принесла хозяевам турнира "бронзу" в категории до 78 кг, это первая медаль мирового тура в её карьере. Зрители пришли в восторг от такого завершения Гран-при в Загребе.