Гран-при по дзюдо в Будапеште: возвращение Николоза Шеразадишвили

В третий день Гран-при по дзюдо в Будапеште на вершину вернулся действующий чемпион мира в категории до 90 кг. Николоз Шеразадишвили, выступающий за сборную Испании, приехал на этот турнир, чтобы победить. Шеразадишвили показал, что ему нет равных в этой категории, каждый его поединок заканчивался "иппоном".

В финале его ждала встреча с Соичиро Мукаем, но и японец не смог остановить действующего чемпиона мира. Захватывающий матч завершился в дополнительное время. Исход поединка решила блестящая контратака Шеразадишвили.

Мы оба нервничали, потому что мы хорошо знакомы. Я знал, что он готов к бою со мной так же, как я готов бороться с ним. В этом финале была очень важна тактика. Атак было немного, но поединок получился невероятно сложным. Николоз Шерезадишвили Действующий чемпион мира, победитель в категории до 90 кг

Золотую медаль Шеразадишвили получил из рук президента международной федерации дзюдо Мариуса Визера.

Среди женщин особенно отличилась бывшая чемпионка мира среди юниоров Вакаба Томита. Дебютантке Гран-при удалось победить несмотря на то, что соперницы были гораздо больше и опытнее неё. В категории свыше 78 кг выступает много титулованных дзюдоисток.

Поскольку моя противница была гораздо больше и сильнее меня, я знала, что самое главное - суметь захватить её поудобнее и не дать ей схватить меня. Томита Вакаба Победительница в категории свыше 78 кг

Томита Вакаба и Нихель Шейх Руху Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

В финальном поединке в категории до 100 кг чемпион мира 2017 года Аарон Вольф вышел на татами против эстонца Григория Минашкина. Молниеносный бросок учи-мата - и Вольф поднялся на вершину подиума

Награды в этой категории вручил олимпийский чемпион по боксу Иштван Ковач.

Бразильянка Майра Агияр стала лучшей в категории до 78 кг. В полуфинале против кубинки Калиемы Антомарчи бразильянка выполнила невероятный бросок сасаэ-цурикоми-аши. В финале Агияр одолела японку Руику Сато.

Израильтянин Ор Сассон в решающем поединке в категории свыше 100 кг сразился с японцем Кокоро Каэгурой. Сассон не оставил сопернику ни малейшего шанса на победу, уложив его на татами с помощью приёма ко-сото-гаке.

Дьёрдь Сёллёси, президент ассоциации спортивных журналистов Венгрии, вручил израильтянину золотую медаль.

Самым зрелищным приёмом дня стал бросок учи-мата в исполнении бывшего чемпиона мира Автандила Чрикишвили. Так завершился Гран-при по дзюдо в Будапеште.