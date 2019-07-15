Гран-при по дзюдо в Будапеште: возвращение Николоза Шеразадишвили

В третий день Гран-при по дзюдо в Будапеште на вершину вернулся действующий чемпион мира в категории до 90 кг. Николоз Шеразадишвили, выступающий за сборную Испании, приехал на этот турнир, чтобы победить. Шеразадишвили показал, что ему нет равных в этой категории, каждый его поединок заканчивался "иппоном".
В финале его ждала встреча с Соичиро Мукаем, но и японец не смог остановить действующего чемпиона мира. Захватывающий матч завершился в дополнительное время. Исход поединка решила блестящая контратака Шеразадишвили.
Золотую медаль Шеразадишвили получил из рук президента международной федерации дзюдо Мариуса Визера.
Среди женщин особенно отличилась бывшая чемпионка мира среди юниоров Вакаба Томита. Дебютантке Гран-при удалось победить несмотря на то, что соперницы были гораздо больше и опытнее неё. В категории свыше 78 кг выступает много титулованных дзюдоисток.
В финальном поединке в категории до 100 кг чемпион мира 2017 года Аарон Вольф вышел на татами против эстонца Григория Минашкина. Молниеносный бросок учи-мата - и Вольф поднялся на вершину подиума
Награды в этой категории вручил олимпийский чемпион по боксу Иштван Ковач.
Бразильянка Майра Агияр стала лучшей в категории до 78 кг. В полуфинале против кубинки Калиемы Антомарчи бразильянка выполнила невероятный бросок сасаэ-цурикоми-аши. В финале Агияр одолела японку Руику Сато.
Израильтянин Ор Сассон в решающем поединке в категории свыше 100 кг сразился с японцем Кокоро Каэгурой. Сассон не оставил сопернику ни малейшего шанса на победу, уложив его на татами с помощью приёма ко-сото-гаке.
Дьёрдь Сёллёси, президент ассоциации спортивных журналистов Венгрии, вручил израильтянину золотую медаль.
Самым зрелищным приёмом дня стал бросок учи-мата в исполнении бывшего чемпиона мира Автандила Чрикишвили. Так завершился Гран-при по дзюдо в Будапеште.