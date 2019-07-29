"Большая петля" Берналя

Первый латиноамериканец, первый колумбиец и самый молодой за последние стодесять лет победитель "Большой петли"... Успех Эгана Берналя отмечают в его родном городе Сипакире. В генеральной классификации Берналь стал первым, преодолев 21 этап гонки протяженностью 3480 километров за 82 часа 57 минут.

Мария Инес Рохас, велосипедистка: "Я сама себя ощущаю так, ну как-будто я - Эган Берналь. Будто это я выиграла. Чувствую себя победителем вместе с Берналем".

После "Тур де Франс" 22-летний колумбиский велогонщик поднялся на шестое место в рейтинге Мирового тура, новая версия которого опубликована на сайте Международного союза велосипедистов.