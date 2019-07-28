И все-таки он будет "жестким"?

Правительство Соединенного Королевства, сформированное премьером Борисом Джонсоном, готовится вывести страну из Евросоюза без сделки. Это сейчас главная задача, заявил британским СМИ Майкл Гоув, координатор подготовительной работы кабинета по реализации "жесткого брексита". Гоув отмечает, что власти, хоть и не теряют надежду, но исходят из предположения о том, что Брюссель не будет заключать с Лондоном нового соглашения.

Глава кабинета Борис Джонсон обещает в любом осуществить развод с ЕС 31 октября. Но чем обернется "жесткий брексит"?

В случае выхода Британии из ЕС без сделки, считает премьер Ирландии Лео Варадкар, разумно предположить, что в Северной Ирландии начнут больше задумываться об объединении острова: "Я полагаю, если случится "брексит" без сделки, если Соединенное Королевство выведет Северную Ирландию из ЕС вопреки желанию большинства людей Северной Ирландии, лишит их европейского гражданства, и подорвет таким образом Соглашение Страстной пятницы, вопросы (об объединении) будут возникать, хотим мы это или нет, и к этому нужно быть готовыми".

Одной из главных проблем "брексита" остается пограничный режим между Северной Ирландией, которая входит в состав королевства, и Ирландской республикой. Правительство Ирландии и ЕС поддерживают так называемый "бэкстоп" - режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода "брексита". Против этого механизма выступает британский премьер Джонсон, хотя он и заверяет, что "жесткой" границы в Северной Ирландии не появится ни в коем случае.