Италия согласилась достроить ж/д Турин - Лион

Официальное согласие Рима на строительство скоростной железной дороги Турин-Лион получено, хотя и без подписи итальянского министра инфраструктуры Данило Тонинелли. Член партии "Движение 5 звёзд", ярого противника проекта, он сопротивлялся до последнего.

Окончательно определить свои позиции по этому вопросу Италия и Франция должны были ещё месяц назад. В противном случае они могли лишиться финансирования со стороны ЕС, и им пришлось бы вернуть уже полученные 120 млн евро.

Споры вокруг проекта, требующего прокладки многокилометровых туннелей в Альпах, шли почти 30 лет. Начавшееся строительство неоднократно останавливалось. "Движение 5 звёзд", входящее в правящую коалицию Италии, сохраняло скептицизм в необходимости этой магистрали, тогда как его партнёр партия "Лига" настаивала на возобновлении работ.

По достигнутой договорённости, 40% расходов, связанных с реализацией первой части запланированных работ, должны были быть покрыты из европейских фондов. Теперь эта сумма увеличена до 55%.