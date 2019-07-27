"Нет" магистрали Турин - Лион!

Тысячи людей собрались в субботу в итальянской коммуне Венаус недалеко от Турина, протестуя против строительства в этих местах участка скоростной железной дороги Турин - Лион. Они недовольны тем, что правительство Джузеппе Конте согласилось приступить к реализации проекта. Его сторонники считают, что магистраль - ценный вклад в развитие инфраструктуры страны, а противники настаивают на том, что бессмысленно вкладывать огромные суммы в строительство в то время, как в некоторых регионах Италии отсутствует полноценное железнодорожное сообщение.

За строительство - премьер-министр Джузеппе Конте и входящая в правящую коалицию "Лига"; против - министр инфраструктуры Данило Тонинелли и другой партнёр по правящему альянсу "Движение 5 звёзд".