Остаться в живых: испанцы делятся опытом выживания во время летней жары

Глобальное изменение климата повышает вероятность продолжительных периодов летней жары во всех уголках Европы, и многим из нас в ближайшие годы придётся привыкнуть к жизни в знойных условиях летнего сезона.

Лишь за минувший месяц Европа пережила рекордную неделю небывалой жары и, по всей вероятности, ещё не вечер. В этих условиях важно обезопасить себя, охлаждая организм любыми доступными способами.

В Испании и других странах Южной и средиземноморской Европы население давно живёт в этих условиях и по-своему приспосабливается к ним.

На самом деле, многое из того, что со стороны мы воспринимаем как типичные "испанские причуды" - это всего лишь привычки, возникшие, чтобы помочь людям справиться с высокими летними температурами. Вот лишь несколько советов от испанцев всем, кто сталкивается у себя на родине с летним зноем.

Пляж на набережной датской столицы Копенгагена Reuters

Правило номер один: оставайтесь в тени

Сиеста, возможно, самая известная в мире испанская традиция.

В дополнение к прочим преимуществам для здоровья, оказывается, что иногда - это лучший (и единственный) способ выжить в жару, если у вас нет кондиционера.

Дело не в самом сне, а в том, что сиеста позволяет уединиться под защитой крова. Если вы когда-нибудь прогуливались по раскалённым бетонным городским джунглям при +40ºC, то мгновенно поймете, в чём тут смысл.

Именно поэтому многие испанские магазины закрываются в полдень, - иногда, более чем на три часа. Тем не менее это расписание плохо сказывается как на производительности, так и на личной жизни. Испанские правительства неоднократно пытались повлиять на эту привычку, но всякий раз - безуспешно.

Тем не менее, большинство исследований доказывают, что испанская сиеста - это всё же миф. Большинство испанцев (60%) никогда не спят днём.

С периодами летней жары, которые в последние годы охватывают всё новые страны Европы, больше и больше людей начинают понимать, что длительный послеобеденный отдых - это скорее вопрос выживания, а не просто праздность лентяев.

Пожилой житель андалузской деревни Ронда отдыхает в жару на балконе Reuters

Правило номер два: ещё раз, оставайтесь в тени

Нередко испанцев удивляют (и даже пугают) туристы, которые часами остаются на солнце, приехав в отпуск "на юг", в Испанию. Особенно обескураживает местных жителей вид туристов, которые прогуливаются по центру города в 3 часа дня, когда солнце стоит в зените над раскалённым городом.

Испанцев тут можно понять: при сухой, солнечной погоде и температуре свыше +36ºC, следует как можно больше оставаться в тени. И не стоит волноваться по поводу загара: он всё равно "пристанет" к коже.

Многие иностранцы склонны считать, что местные жители могут часами оставаться на солнце: "Вы, испанцы, привыкли ведь к такой жаре!" Но это совсем не так, и многие испанцы хорошо знают, что следует как можно больше избегать открытых солнечных лучей.

Чем уже улицы, тем лучше. Многие центры испанских городов по сей день сохраняют арабское наследие со времён, когда значительная часть Испании оставалась под мусульманским господством на протяжении нескольких веков. От Сарагосы до Севильи, извилистые и узкие улочки старого города - это сложная сеть, часто - целый лабиринт, где прохожие находят тень в течение всего дня.

На улицах пошире местные власти нередко устраивают искусственное затенение, для более приятной прогулки до расположенных здесь бутиков и кафе, как например, в Мадриде.

Центральные улицы Мадрида с искусственным затенением для комфорта прохожих

Правило номер три: снова и снова - не покидайте тень

Если только у вас нет серьёзных уже назначенных встреч - ну, или доступа в бассейн, расположенного в тени, - то не стоит выходить на улицу, по меньшей мере, до 4 часов дня. А лучше "не высовывать носу" из дома до 6 вечера.

Иностранцев часто удивляет, как поздно испанцы ужинают или выходят прогуляться - почти уже ночью. Но как знают многие европейские туристы, если максимальная температура достигла +40ºC, то до 8 или 9 вечера в южных городах просто нечего делать: основная масса лавочек и кафе закрыта.

Так что не теряйте присутствие духа и немного подождите, чтобы затем встретиться с друзьями или прогуляться в более приятных условиях. В любом случае, спать при температуре выше +25ºC будет очень сложно, поэтому ночь - единственный момент, когда можно надеяться подышать более свежим воздухом.

Люди ищут прохладу в летнюю жару в немецком Франкфурте Reuters

Спокойствие и гаспачо

Все хорошо знают, что увлажнение организма - один из ключевых факторов, позволяющих пережить экстремальную жару. Традиционный суп гаспачо, изготовленный, как правило, из помидоров и огурцов (хотя сочетания овощей в его рецептах - бесконечны), на 95% состоит из воды. Подаётся он холодным, и может стать спасительным, если вы провели некоторое время под солнечным зноем.

Тапас, небольшие закуски - возможно, вторая по популярности самая известная испанская традиция, также хорошо подходящая для летней жары. Сытный и тяжёлый обед может усугубить влияние жары на организм. Зато потребление небольших порций гаспачо, салатов, мясных и рыбных закусок без густых соусов - ключ к более лёгкому и счастливому времяпрепровождению в период летней жары.

В Испании также довольно распространено café con hielo (холодный кофе). Это не известный повсюду "фраппе", а просто обычный кофе, который из чашки наливают в стакан с кубиками льда. Преимущество тут в том, что кофе быстро остывает, но не смешивается с талой водой. Зато эффект прохладного напитка в жару сохраняется.

А как же сангрия?

После полуденной сиесты и тапас, традиционная испанская фиеста, пожалуй, третья по популярности в мире иберийская традиция. Или для кого-то - первая? Возможно, это как-то связано с тем, что спать при высоких температурах очень сложно.

В целом же, алкоголь не очень хорошо вяжется с жаркой погодой. Поэтому, вероятно, "национальным напитком" в Испании остаётся либо сангрия, либо очень легкое пиво, иногда даже смешанное с лимонадом. Оба напитка подаются очень сильно охлаждёнными.

Традиционные испанские сосуды - ботихо

Ещё один испанский секрет для охлаждения в жару - это ботихо. Пористая глина этого традиционного средиземноморского сосуда сохраняет воду холодной, несмотря на высокую внешнюю температуру. Сегодня эти сосуды - лучший друг испанских фермеров. Ими также пользуются строители в самых жарких регионах страны, таких как Андалузия, Кастилья, Арагон или на востоке Испании.