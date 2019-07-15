Самый жаркий июнь

Июнь этого года стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Температуры были выше среднего в большинстве стран и океанических районов, за некоторыми исключениями, в частности, в западной части России и в Канаде. Горячий воздух из Сахары вызвал короткую, но рекордную волну тепла в большинстве европейских стран. Лесные пожары охватили восточную часть России, где температуры были необычно высокими.

Индия и Пакистан пострадали от самой сильной засухи за последние десятилетия, а также жары - там было более 50 C. Ожидается, что тепловые волны станут более частыми, поскольку планета продолжает нагреваться при увеличении концентрации парниковых газов. В Европе июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений - средняя температура была выше нормы на 2 C.