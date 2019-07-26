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Великобритания

Британский медиарегулятор оштрафовал RT

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 Ирина Шелудкова 
Британский медиарегулятор оштрафовал RT
Авторское право
REUTERS/Gleb Garanich
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Британский медиарегулятор Ofcom ("Офком") оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов за нарушение правил вещания на территории Соединенного Королевства.

Согласно результатам расследования регулятора, RT "не смог сохранить должной беспристрастности" в семи выпусках новостных и аналитических программ в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года. В сообщении говорится, что штраф наложен за программы, в которых, в частности, обсуждались конфликт в Сирии и реакция британского правительства на события в Солсбери.

Телеканал RT выразил возмущение в связи с решением британского медиарегулятора. "Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT. При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию — в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности", — говорится в заявлении на сайте телеканала.

В министерство иностранных дел РФ заявили, что рассматривают данное решение в качестве акта прямой цензуры."Британские власти пытаются всеми способами ограничить деятельность российских СМИ в стране, используя теперь и финансовые рычаги, что органично вписывается в общую канву развернутой в Великобритании антироссийской кампании", — отмечается в заявлении ведомства.