Во Франции нашли кость одного из крупнейших динозавров на Земле

Гигантская бедренная кость динозавра обнаружена при раскопках на юго-западе Франции близ Ангулема. Размер находки — более двух метров, вес — свыше 400 кг. Её возраст, по оценкам палеонтологов, составляет около 140 млн лет.

Кость принадлежала представителю группы четвероногих растительноядных ящеров-зауроподов. Длина тела этой особи, судя по размерам кости, составляла до 30 метров. Динозавр весил десятки тонн. Это одно из крупнейших живых существ, когда либо обитавших на Земле, — говорят эксперты. По словам палеонтолога из парижского Национального музея истории Ронана Алэн, «обнаружение уже одной такой бедренной кости — это само по себе очень, очень важное открытие». Он отмечает, что поразительна и сохранность кости такого размера: обычно они разваливаются на множество обломков и осколков.

Останки гигантского зауропода были найдены на месте древнего болота. В ходе раскопок за последние десять лет здесь обнаружили тысячи костей представителей более 45 видов ящеров.