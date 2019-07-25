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Польша

«Законность требует тактичного подхода»

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 Павел Барсуков 
«Законность требует тактичного подхода»
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Вопрос верховенства закона требует тактичного и аккуратного подхода, — заявила избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Варшаву.

Ещё в апреле Еврокомиссия возбудила против Польши дисциплинарную процедуру в связи с судебной реформой, которая по мнению Брюсселя подрывает независимость судебной власти.

Урсула фон дер Ляйен, избранная глава Еврокомиссии:

«Есть темы, по которым мы согласны, есть те, по которым у нас нет согласия. Есть сложные вопросы, например миграция или верховенство закона. Я считаю очень важным слушать друг друга, уважать друг друга и никогда не забывать, зачем мы в Евросоюзе, почему мы в своё время вступили в Союз».

Ответ Варшавы на претензии в Брюсселе сочли неудовлетворительным, и на прошлой неделе Еврокомиссия перешла к следующему шагу: если через два месяца Польша не приведёт свои нормы в соответствие общеевропейским, дело отправится в суд.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

«Мы попытаемся вместе успешно работать на благо создания Европы компромиссов, общих позиций и взаимопонимания по многим ключевым вопросам торговли, энергетики и экономики, инноваций. Мы открыты для любого рода дискуссий. И я очень рад, что госпожа председатель лично приехала в Польшу для обсуждения таких тем».

Главной темой визита фон дер Ляйен было распределение портфелей еврокомиссаров в её кабинете. В четверг Варшава назвала своего кандидата на высокий пост: это председатель кабинета президента Кшиштоф Щерский. В Польше заявили, что ожидают увидеть его на должности в сфере экономики или инфраструктуры.