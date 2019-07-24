У Конте "нет оснований не доверять" Сальвини

Премьер-министр Италии "не видит оснований не доверять членам своего правительства". Об этом Джузеппе Конте заявил в среду, выступая в верхней палате парламента. В Сенат он был вызван среди прочего, чтобы объясниться по поводу предполагаемого российского финансировании "Лиги" - партнера по правящей коалиции возглавляемого Конте "Движения пяти звезд" .

Прокуратура Милана начала расследование по этому делу, выясняя, есть ли здесь состав преступления, пояснил премьер-министр, "но деятельность нашего правительства никак не связана с расследованием". При этом Конте указал, что впредь все министры должны следить, чтобы на встречах с высокопоставленными иностранцами присутствовали только уполномоченные лица.

Тем не менее попытки сгладить скандал полным успехом не увенчались: часть сенаторов от правящего "Движения пяти звезд" покинула ассамблею, как только Конте начал выступление.

"Г-н Конте заявил, что уважает нас, но не все члены парламента уважают его, - сказал Пьер Фердинандо Казини, сенатор от Христианско-демократической партии Италии. - Посмотрите, кресла "Движения пяти звезд" пусты, и это можно назвать политическим землетрясением!"

Защищая своего министра внутренних дел, Конте пояснил, что приближенный Маттео Сальвини, подозреваемый в коррупции со стороны России Джанлука Савоини, никогда не занимал правительственных постов и не имел официального статуса. На ужине в честь визита президента России в Италию 4 июля он присутствовал как глава культурной ассоциации "Ломбардия - Россия".

Поводом для политического скандала, затронувшего репутацию Сальвини, послужила публикация на американском интернет-ресурсе BuzzFeed аудиозаписи беседы Савоини с российской делегацией в отеле "Метрополь" 18 октября прошлого года. Обсуждалась возможная сделка по покупке нефти. Дивиденды от нее в размере 65 миллионов долларов могла получить "Лига".

Из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась, отмечают сторонники Сальвини. Итальянская оппозиция требовала от вице-премьера и главы МВД, чтобы он объяснился в парламенте, но тот заявил, что ему "нечего прояснять".