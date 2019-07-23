Расколет ли "российский след" правительство Италии?

Приведет ли расследование, начатое прокуратурой Милана по делу о возможном финансировании партии Маттео Сальвини из России, к расколу в правительстве Италии? Ответ на этот вопрос можно будет узнать в среду.

"Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступит с докладом перед Сенатом, - передает из Рима наш специальный корреспондент Джорджия Орланди. - Доклад - официальный ответ на многочисленные запросы по делу о предполагаемом российском финансировании "Лиги", партнера "Движения 5 звезд" по правящей коалиции, поступившими не только из итальянского парламента, но и извне: в частности, из Германии от Ангелы Меркель. Премьер-министру придется отстаивать работу правительства, но гораздо больше - своего министра внутренних дел и лидера "Лиги" Маттео Сальвини. При этом ему придется учитывать ставшие за последние дни достоянием общественности подробности об ужине, который состоялся 18 октября прошлого года в московском отеле «Метрополь», а также сообщения о том, что переговоры между приближенным Сальвини и российской делегацией продолжались и после этой даты. Положение Сальвини становится все более щекотливым: если сразу после публикации новостным интернет-ресурсом Buzzfeed статьи о предполагаемом российском следе в Италии глава МВД сказал: "Я не буду касаться этой темы в парламенте, для меня это чистая фикция", позже, под давлением журналистов он стал гораздо менее категоричным".