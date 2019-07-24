Джонсон вступил в должность премьер-министра

Борис Джонсон – новый премьер-министр Великобритании. После аудиенции у королевы он выступил с первой речью на Даунинг-стрит, 10. Джонсон вновь пообещал, что страна выйдет из ЕС 31 октября. Новый премьер подчеркнул, что люди уже устали ждать. При этом Джонсон заявил, что нынешние условия сделки его не устраивают.

Мы заключим новую сделку, которая лучше нынешней. Она позволит максимально увеличить возможности для выхода Британии из ЕС. Это позволит нам развивать новые, перспективные партнерские связи с остальной частью Европы на основе принципов свободной торговли и взаимопомощи Борис Джонсон Премьер-министр Великобритании

Джонсон поблагодарил Терезу Мэй за проделанную работу и "воздал должное стойкости и терпению своей предшественницы, ее глубочайшему чувству общественного служения".

Несмотря на все ее усилия [Мэй], стало понятно, что и в нашей стране, и за рубежом есть пессимисты. После трех лет нерешительности они будут думать, что наша страна стала пленницей старых аргументов, звучавших еще в 2016 году. Пессимисты будут думать, что в этом доме демократии мы не способны выполнить свои демократические обязательства. Я стою перед вами сейчас, чтобы сказать вам - британскому народу - что эти критики Борис Джонсон Премьер-министр Великобритании

Поездка Джонсона на аудиенцию к королеве не обошлась без инцидентов. Дорогу кортежу перегородили экоактивисты из Greenpeace, которые требовали, чтобы власти объявили режим чрезвычайной экологической ситуации. Но полиция разогнала участников акции. Вынужденная остановка продлилась всего полминуты.