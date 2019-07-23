Воздушный балет не для слабонервных. В рамках альпийского фестиваля Cosmo Jazz артисты компании NEO превратили плотину на швейцарском озере Эмоссон в сцену.
Восхититься пластичными движениями бесстрашных танцоров и акробатов на отвесной стене пришли тысячи зрителей. Их самих не испугал двухчасовой горный подъем к месту выступления на высоту 2200 метров над уровнем моря.
Десятый фестиваль Cosmo Jazz проходит в Шамони и долине Триан. Приключенческий дух, величественные виды и музыку попытались объединить организаторы и на этот раз.
Фестиваль продлится до 28 июля.