Ралли + сноуборд = балет

Сноуборд и ралли вполне можно объединить, и более того, вместе они смотрятся очень эффектно, — был бы снег. Так решили в Финляндии. Гонщик Калле Рованпера и сноубордист Ээро Эттала устроили зимний балет на льду замёрзшего озера.

Для 18-летнего пилота это и практика точнейшего вождения, и огромная ответственность: малейшая ошибка может окончиться трагедией для сноубордиста, скользящего рядом.

Так что скорость машины — не больше 80 километров в час. Не так много для ралли, но вполне прилично для доски: Эттала, золотой медалист Всемирных экстремальных игр, признался, что пережил не самые приятные ощущения, когда считанные сантиметры разделяли его ноги и колеса.