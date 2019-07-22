Вплавь из Азии в Европу

От Азии до Европы кролем. В Турции состоялся 31 Межконтинентальный заплыв через Босфор. 6,5 км. 2 400 спортсменов. Ровно половина из них турки. Самое большое количество иностранных энтузиастов приехали из России: 370 человек. Всего же одновременно очутились в Босфоре представители 59 наций.

Лучшее время у женщин - 47 минут и 19 секунд, у мужчин - 48 минут и 28 секунд. Победителями нынешнего соревнования стали почти исключительно граждане Турции. На пьедестал почета удалось подняться лишь одному иностранцу - украинцу Артуру Артамонову.

Почетным гостем мероприятия в этом году стал доминиканец Маркос Диас, который первым в мире пересек вплавь проливы между пятью континентами.