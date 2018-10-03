Французский пловец Бен Лекомт планирует стать первым человеком в мире, преодолевшим Тихий океан вплавь. 51-летний спортсмен начал свой заплыв 5 июня из Японии и уже преодолел 1000 морских миль, что составляет больше пятой части пути к Сан-Франциско - конечной точки маршрута.

Основная цель экспедиции - изучить уровень загрязнения Тихого океана.

"Моей целью никогда не было достижение определенного количества проплытых мной миль. Все намного шире. Каждый раз, каждый день, когда я плыву - это возможность привлечь внимание общества к проблеме загрязнения океана пластиковыми отходами. И я надеюсь, что это сподвигнет людей изменить свое отношение к природе", - говорит спортсмен.

Для Лекомта это уже второй подобный опыт. В 1998 году за 73 дня он переплыл Атлантический океан. В этот раз француз планирует проплывать по 8 часов в день более шести месяцев. Ночевать спортсмен будет на яхте команды сопровождения.

Специалисты-члены экспедиции в ходе плавания изучат уровень загрязнения Тихого океана бытовым и промышленным мусором, влияние экстремальных нагрузок на сердце пловца, а также попытаются установить, как авария на АЭС в Фукусиме повлияла на океан.