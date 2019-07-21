Похороны жертв боснийской войны

Сотни людей во главе с религиозными лидерами и представителями властей пришли на похороны 86 боснийских мусульман, жертв резни в Коричани в 1992 году. Их останки, обнаруженные 25 лет спустя в массовом захоронении, были переданы родным после идентификации. Траурная церемония состоялась на стадионе недалеко от города Приедор.

Садумович Салко, родственник одного из погибших, говорит:

"Сегодня мы хороним брата моей жены и ещё одного молодого человека. У него не осталось живых родственников, поэтому мы решили нести его гроб. Я был с ним в одном лагере".

Лагерь, в которым сербские полицейские держали пленных боснийцев и хорватов, находился в деревне Трнополье. Узники содержались в крайне тяжёлых условиях. В августе 1992-го из лагеря вывезли 200 человек - якобы для обмена пленными. Их расстреляли возле обрыва в Коричани и захоронили упавшие в пропасть тела. Родные узнали об этом лишь через много лет.

Армин Сулянович, который хоронит сегодня своего тестя, говорит:

"Это тяжёлое испытание, и мы с женой вместе проходим через него Ей было 6 лет, когда она потеряла отца, и все эти годы мечтала просто взять его за руку. В морге она сделала это, держала в руках кость его руки".

Из расстрелянных у обрыва в Коричани до сих пор удалось найти и опознать лишь 181 человека. А всего в Приедоре во время войны в бывшей Югославии были убиты более 3000 боснийских мусульман и хорватов.

Боснийские сербы были обвинены в проведении кампании этнической чистки на территориях, которые они контролировали во время войны, в том числе в Приедоре. В 2003 году властями Республики Сербской Боснии и Герцеговины была официально признана ответственность за массовые убийства мирного населения.

Конфликт между боснийскими сербами, мусульманами и и хорватами разгорелся в процессе распада бывшей Югославии. В этой войне погибли более 100 000 человек, миллионы остались без крова.