Сребреница 24 года спустя

Тысячи людей приняли участие в акции памяти жертв геноцида в Сребренице. В ходе церемонии, приуроченной к годовщине массового убийства, на мемориальном кладбище захоронили останки ещё 33 боснийцев, расстрелянных в июле 1995 г. Дочь одного из них вспоминает события 24-летней давности:

«Я помню каждое мгновение. Я помню, когда он оставил нас... Он посадил меня в автобус и ушёл. Мы ждали, что он вернётся когда-то через пару недель. Это когда-то превратилось в никогда».

На мемориальном кладбище в Сребренице захоронены более 6,5 тысяч жертв геноцида. Безымянные могилы ещё более тысячи пропавших без вести в окрестностях города ищут специалисты и родственники, чтобы достойно проститься и похоронить убитых:

«Я 24 года искала его тело, но нашла лишь одну кость. Сегодня я и моя семья обрели здесь покой — мы, его сестры и его дети».

По данным Международного трибунала по Югославии, в период с 11 по 22 июля 1995 г. военнослужащие Армии республики Сербской под руководством Радко Младича сожгли и расстреляли в боснийском анклаве Сребреница около 8 тысяч мусульман. Это самое массовое убийство в Европе со времён Второй мировой войны.

В 2015 Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН, которая признаёт события 1995 г. в Сребренице «геноцидом». Москва тогда расценила документ как односторонний и конфронтационный, сославшись, в частности, на то, что авторы резолюции не упомянули убитых сербов. Официально Сербия по-прежнему называет действия военных в боснийском анклаве «массовыми убийствами» и «военными преступлениями». На международном уровне расстрелы и сожжение тысяч боснийцев-мусульман квалифицировал как геноцид Международный суд ООН, признав, что Сербия как государство не является организатором этого преступления, однако в нарушение своих обязательств не предотвратила геноцид.