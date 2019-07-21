Лететь в Каир опасно?

British Airways и Lufthansa начиная с субботу внезапно приостановили полеты в Каир. Отметив, что это делается из-за соображений безопасности, авиакомпании не предоставили подробностей о том, что именно могло послужить причиной такого шага.

«Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности во всех аэропортах по всему миру и приостановили полеты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности для дальнейшей оценки», - говорится в заявлении British Airways.

Позже Lufthansa заявила, что она отменила свои рейсы в Каир в субботу из Мюнхена и Франкфурта и возобновит свои их рейсы в воскресенье.

На вопрос о том, почему были приостановлены рейсы и какие меры безопасности рассматривает авиакомпания, в British Airways ответили: «Мы никогда не обсуждаем вопросы безопасности». По данным египетской службы безопасности, британцы провели проверку на безопасность в аэропорту Каира в среду и в четверг, но дав никаких объяснений.

МИД Великобритании обнародовал свои рекомендации в отношении поездок, посоветовав пассажирам, пострадавшим от отмены рейсов, связаться с авиакомпанией .

Министерство гражданской авиации Египта пообещало открыть дополнительные рейсы из Каира в Лондон, начиная с воскресенья, «чтобы облегчить перевозку пассажиров в этот период».

Британские власти долгое время рекомендовали своим согражданам не совершать никаких, кроме самых важных, перелетов из египетского курорта Шарм-эш-Шейх, где российский пассажирский самолет подвергся нападению в 2015 году, но не выпускали таких предупреждений касательно авиаперелётов в Каир и из него.