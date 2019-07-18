"Брексит" и "идиоты"

Правительство Великобритании было совершенно не подготовлено к началу переговоров по выходу страны из Евросоюза и находилось в абсолютной растерянности. Об этом в опубликованном в четверг интервью вещательной корпорации Би-би-си рассказал первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В ходе разговора он сравнил состояние правительства Соединенного Королевства в 2017 году с поведением персонажа британского комедийного телесериала 70-х годов "Папашина армия" (Dad's Army) - младшего капрала Джонса, который, произнося фразу "без паники", сам начинал паниковать и приводить всех в замешательство.

Первый вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс: "В первый раз, когда я услышал публичные высказывания Дэвида Дэвиса, и увидел, что он не приходит и не ведет переговоры, выступая где-то в другом месте, я подумал, о мой бог, у них нет плана. У них нет плана. И я был действительно потрясен этим. Потому что время истекало, а плана не было. Это напоминало поведение младшего капрала Джонса, знаете, когда кричат: "Без паники! Без паники!" А сами бегают как идиоты".

Помощник министра по выходу Великобритании из ЕС Мартин Калланан, не теряя времени, нанес ответный удар:

"Я думаю, что мистер Тиммерманс должен прекратить свои детские оскорбления, и если он такой большой поклонник "Папашиной армии", он знает ответ Капитана Маннеринга на такие комментарии: "Глупый мальчишка".

Между тем кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, который, возможно, вскоре возглавит правительство, хочет приостановить работу парламента в октябре. Он также заявил, что королевство покинет Европейский Союз 31 октября - с соглашением об условиях "брексита" или без него. Однако Палата общин британского парламента пытается помешать выходу без сделки - в четверг депутаты приняли поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии.