Мэй выступила с последней речью на посту премьера

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, уходящая на следующей неделе со своего поста, выступила в среду с речью. Она, в частности, назвала неспособность современных политиков к продуктивному диалогу «формой абсолютизма», которая, по её словам, представляет угрозу для демократии. По мнению местных СМИ, Мэй таким образом критиковала своего наиболее вероятного преемника Бориса Джонсона, не назвав при этом его имени:

– Сегодня неспособность сочетать принципы с прагматизмом и при необходимости идти на компромисс, направила все наши политические дебаты по неверному пути. Это фактически привело нас к своего рода абсолютизму. При котором вам достаточно лишь отстаивать свою точку зрения достаточно громко и долго, чтобы в итоге добиться успеха. И при котором сплотить собственную фракцию становится важнее, чем увлечь за собой остальных. У слов есть последствия, и плохие слова, которые не встречают возражений, становятся первым шагом на пути к плохим действиям.

Мэй объявила об отставке в мае, после того, как не смогла добиться одобрения депутатов Палаты общин подготовленного ей соглашения с ЕС по «брекситу». В настоящее время на роль лидера Консерваторов претендуют два кандидата. Фаворитом называют Бориса Джонсона, бывшего министра иностранных дел в кабинете Мэй. Перед референдумом по «брекситу» он активно агитировал за выход страны из ЕС. Его соперник – министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Имя следующего британского премьера станет известно во вторник.