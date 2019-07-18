Климат и искусство: в Лондоне появился дубовый оазис

Зеленый оазис в самом центре финансового квартала Лондона.

Известный творческий дуэт "Акройд и Харви" "высадил" в британской столице десятки дубов - реминисценцию инсталляции немецкого художника Йозефа Бойса в 1982 году.

По задумке художника, местные жители от Германии до России должны были посадить у себя 7 тысяч дубов. По мере того, как деревья приживались, перед выставочным комплексом в немецком Касселе убирались базальтовые плиты, сваленные самим Бойсом в рамках инсталляции. Цель которой привлечь внимание к изменению среды обитания человека на фоне растущей урбанизации.

"Акройд и Харви" собрали желуди с тех самых дубов и прорастили их. Результат их работы представлен в Лондоне: 52 двенадцатилетних дуба. Но цель современной интерпретации куда актуальнее.

Инсталляция говорит нам о необходимости принимать меры в борьбе с изменением климата. Мы переживаем разгар климатического кризиса, экологический коллапс, поэтому эта работа говорит, что нам нужно действовать сейчас Хизер Акройд художник

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