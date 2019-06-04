Сколько будет стоить изменение климата?

Более 200 крупнейших международных компаний недооценивают риски изменения климата, а вместе с тем это может стоить им в общей сложности почти 1 триллион долларов. При этом самые большие убытки они понесут в ближайшие пять лет. Об этом говорится в отчете некоммерческой организации CDP (Carbon Disclosure Project), раскрывающей данные о воздействие крупных корпораций на окружающую среду.

В своем исследовании организация проанализировала данные опроса 215

крупнейшие компании, от Apple и Microsoft до Unilever и Nestle.

По словам представителей организации, обеспокоенность инвесторов резко возросла вместе с изменениями климата.

Большие убытки в скором времени могут принести такие факторы как жара, засуха, лесные пожары и штормы.

Компании вынуждены будут противостоять рискам, сокращать выбросы угля и стимулировать инвестиции в более чистые отрасли промышленности.