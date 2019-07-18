Луноходы-69 вдохновляют авторитетов космической отрасли

Когда 50 лет назад Армстронг и Олдрин шли по Луне, планета ликовала: многие из сегодняшних авторитетов европейского космического сектора ярко помнят тот июльский день.

Ян Вёрнер возглавляет Европейское космическое агентство: "Мне тогда было 15 лет, у нас был телевизор, перед которым я и просидел весь вечер, - вспоминает он. - Я был так взволнован что так и не пошел спать".

Дэвид Паркер, возглавляющий в ЕКА космические исследования, также эмоционально вспоминает о заветной дате: "Хорошо помню высадку на Луну, помню, как смотрел эти кадры на черно-белом телевизоре в школьном зале. Помню вдохновение и энтузиазм: то была эпоха технологических испытаний, тогда же состоялся первый полет "Конкорда". Так много всего происходило, меня это действительно волновало".

Чтобы отпраздновать годовщину, в НАСА восстановили облик прежнего центра управления полетом в Хьюстоне, откуда специалисты эпохи "Аполлона" контролировали миссию.

Это - место настоящего паломничества для авторитетов отрасли. Холли Райдингс, генеральный директор полетов в рамках НАСА, вспоминает: "Когда меня только назначили на должность директора полетов НАСА , я в Хьюстон первым делом отправилась. Это было давно, я тогда стала просто директором, еще не генеральным... Так вот, я поехала в космический центр, сидела в зале, размышляя об огромной ответственности за развитие наследия которое вот здесь было сформировано".

Миссия полувековой давности и вдохновляет и новое поколение ученых - тех, кто работает над проектами НАСА по освоению Марса. Например, Таню Харрисон из группы Planet Labs: "Моя самая любимая часть миссии "Аполлон-11" - это диск доброй воли, который они привезли с собой с Земли. На нем записаны послания от 70 с лишним стран, послания на Луну. Высадка ведь могла стать чисто патриотическим событием: "Смотрите мы, американцы, лучше русских!" Но нет, они воспользовались возможностью, что взять с собой послания о мире".

Для сегодняшних астронавтов, отправляющихся на МКС, "Аполлон-11" остается на верхней ступени пьедестала, подтверждает Лука Пармитано (его старт не за горами): "Не знаю, действительно ли мы идем по стопам первых исследователей. космоса, но то. что они сделали, было невероятным, уникальным и очень отважным! Мы, возможно, сегодня в их тени находимся, но смеем надеяться своей работой отдать дань уважения их мужеству и внести вклад в развитие космоса".