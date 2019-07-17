Родные украинских моряков в ожидании вердикта

В надежде увидеть, поддержать, забрать домой своих детей, братьев, мужей, в Москву приехали родные украинских моряков.

Вопрос о продлении их ареста рассматривает Лефортовский суд, на заседании которого разрешено присутствовать родственникам задержанных.

"Единственный расчёт был на то, что мы приедем и их увидим, на то, что мы сможем пытаться при них не плакать и поддержать, сказать, что мы их ждём и верим в то, что правда восторжествует, их вернут и всё будет хорошо. Хотя бы на то, чтобы увидеть и поддержать их. А надежды на то, что их отпустят... в это не верится, просто не верится. Потому что много информации было по этому поводу, и многие политики, как говорится, зарабатывают на этом", - считает Ирина Будзыло, жена мичмана Юрия Будзыло.

"Одно единственное, о чём мы просим, чтобы их отпустили", - говорит отец механика Сергея Чулибы, Роман. "Чтобы мы смогли просто забрать своих детей домой, на свою родину, - продолжает мать арестованного, Любовь Чулиба.

"Хорошие наши ребята оказались там ни за что ни про что. Ничего плохого не сделали, ничего не нарушили", - утверждает мать матроса Юрия Безъязычного, Алина Безъязычная.

Из Москвы передаёт наш корреспондент Галина Полонская: "По данным российских СМИ, МИД сообщил о переговорах, которые ведутся об обмене украинских моряков. Хотя буквально за несколько дней о этого, Кремль подобные предположения опроверг".