Греция просит помощи США

Греция попросила США оказать ей поддержку перед лицом агрессивности Турции в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил новый министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в среду журналистам в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

В понедельник Дендиас принял участие в заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе, по итогам которого было сообщено, что Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Филип Кроутер, корреспондент в Белом Доме:

"Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас приехал в Вашингтон для короткой встречи с госсекретарем США Майком Помпео, но с довольно четкой целью — настроить американскую сторону против нефтяных и газовых бурений Турции у берегов Кипра.

Анкара заявила, что карательные меры, уже принятые Европейским Союзом, не помешают ей бурить в Восточном Средиземноморье. Греческий министр сказал нам, что одной из его основных целей во время визита в Вашингтон было попросить Помпео и администрацию Трампа разъяснить Турции границы международного права.

Никос Дендиас также заявил, что Турция нарушает суверенитет Кипра и действует как дикарь.

Визит главы МИДа в Вашингтон совпадает с визитом его северомакедонского коллеги Николы Димитрова в Грецию.

Министр иностранных дел, похоже, сам рассматривает возможность поездки в Северную Македонию. Посмотрим, произойдет ли это на самом деле"