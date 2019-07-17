Евросоюз: что делать с мигрантами?

Опасное путешествие за лучшей жизнью для них начинается с испытания водой.

За этот год около 700 мигрантов утонули в Средиземном море, так и не успев увидеть столь желанный Европейский берег.

Гуманитарный кризис продолжается, Италия отказывается принимать в своих портах спасательные суда.

Эта ситуация — в центре жарких дебатов на одном из первых заседаний недавно избранного Европейского парламента.

Они заслуживают радушного приема, а вмести с ним безопасности, а также теплоты наших европейских объятий. В отличие от труса Маттео Сальвини. Труса, потому что какой взрослый человек будет наблюдать за тем, как, задыхаясь, тонет ребенок, а потом поворачивается спиной к нему? Мэджид Мэджид евродепутат от "зелёных" Великобритании

И партия итальянского вице-премьера чувствует себя одинокой.

Правда в том, что только наше правительство и наш министр Сальвини с большим мужеством, без оскорблений, пытается остановить бизнес контрабандистов и нелегальной миграции, спасая тем самым жизни Аннализа Тардино евродепутат от "Лиги" Италии

Итальянское правительство возбудило уголовное дело против капитана судна неправительственной организации Sea Watch - немки Кароль Ракете. Подчеркивая тем самым степень своей решительности.

Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает новый пакт по миграции.

И хотя Германия советует странам Евросоюза подписать необязывающее соглашение, по которому те обещают принимать у себя мигрантов, по мнению наблюдателей, этого не достаточно.

Коалиции в этой области очень рискованны. А такой пакт мог бы действительно объединить всех, чтобы не допустить коалиций из тех, кто не готов брать на себя ответственность Серджио Каррера Центр исследований в области Европейской политики

Финляндия, вступив в свои права страны-председателя Евросоюза, обещает сделать миграцию одним из основных вопросов повестки дня.

Число прибывающих в Европу мигрантов за последний год резко сократилось, но споры о том, что делать, когда наплыв возобновится, и как поступить с теми, кто уже был принят, продолжаются.