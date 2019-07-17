Евросоюз: что делать с мигрантами?

Опасное путешествие за лучшей жизнью для них начинается с испытания водой.
За этот год около 700 мигрантов утонули в Средиземном море, так и не успев увидеть столь желанный Европейский берег.
Гуманитарный кризис продолжается, Италия отказывается принимать в своих портах спасательные суда.
Эта ситуация — в центре жарких дебатов на одном из первых заседаний недавно избранного Европейского парламента.
И партия итальянского вице-премьера чувствует себя одинокой.
Итальянское правительство возбудило уголовное дело против капитана судна неправительственной организации Sea Watch - немки Кароль Ракете. Подчеркивая тем самым степень своей решительности.
Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает новый пакт по миграции.
И хотя Германия советует странам Евросоюза подписать необязывающее соглашение, по которому те обещают принимать у себя мигрантов, по мнению наблюдателей, этого не достаточно.
Финляндия, вступив в свои права страны-председателя Евросоюза, обещает сделать миграцию одним из основных вопросов повестки дня.
Число прибывающих в Европу мигрантов за последний год резко сократилось, но споры о том, что делать, когда наплыв возобновится, и как поступить с теми, кто уже был принят, продолжаются.