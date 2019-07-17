Урсулу фон дер Ляйен ждут сложности

Урсуле фон дер Ляйен удалось решить непростую задачу – быть избранной на пост председателя Еврокомиссии. Она стала первой женщиной, которой предстоит занять одну из важнейших должностей в Европейском союзе. Но многие отмечают, что главные сложности ждут её впереди. Сейчас фон дер Ляйен получает многочисленные поздравления, но в то же время со стороны ряда депутатов Европарламента раздаются и предупреждения.

– Я несколько удивлена, потому что её поддержало не столь значительное большинство, поэтому нужно отметить, что это председательство начинается несколько слабым образом, – отмечает евродепутат от Италии Тициана Бегин. – Но в любом случае, она добилась результата, стала новым председателем. И лично я очень этому рада.

– Не знаю, сможет ли она представить очень конкретные предложения, – говорит евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс. – Это будет во многом зависеть и от Европейского парламента, и от коалиции – проевропейской коалиции, которая поддержит её политическую повестку дня.

– Глядя на всё то, что нам требуется сделать, очень трудно выбрать, – считает Маргрет Вестагер, еврокомиссар по конкуренции. – Это, конечно, зависит не только от меня, но думаю, что нам действительно предстоит сделать много интересного.

Фон дер Ляйен требовалась поддержка не менее 374 депутатов, получила она всего на девять голосов больше, и некоторые евродепутаты отмечают, что ей не следует забывать об этом в дальнейшем.

– За неё проголосовали не просто так, – говорит Дачиан Чолош, евродепутат от Румынии. – У нас с ней несколько раз были обсуждения. Мы выдвинули ряд своих условий. И мы будем очень внимательно следить за реализацией намеченных целей.

– Она не должна считать, что поддержка парламента – что-то само собой разумеющееся, – предупреждает Каталин Чех, евродепутат от Венгрии. – У нас большие ожидания, нам нужны от неё не только слова, но и действия. Думаю, она это теперь понимает.

Многие депутаты совсем не хотели, чтобы главой Еврокомиссии становилась немецкий политик, родившаяся в Бельгии. Но после нескольких дней, прошедших в непростых переговорах, они согласились на компромисс. При этом отсутствие широкой поддержки в Европарламенте может создать сложности Урсуле фон дер Ляйен в её работе на посту председателя Еврокомиссии.