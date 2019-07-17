Финны за "зеленый" ЕС

"Устойчивая Европа — устойчивое будущее". С таким лозунгом Финляндия вступила в свои права государства-председателя ЕС. В ближайшие полгода странам-членам предстоит заняться решением экологических проблем. Об этом европейским парламентариям заявил в Страсбурге финский премьер-министр Антти Ринне.

Джэк Пэррок, корреспондент Euronews: "Климатические изменения - эти два слова определяют национальную повестку дня социалистического правительства Финляндии. Эти же два слова главные для председательства страны в Совете ЕС. По сути, благодаря системе ротации, в течение следующих 6 месяцев национальному правительству предстоит разрабатывать программы встреч европейских министров и государственных лидеров. А приоритетные задачи финнов "зеленого" цвета. Они намерены работать над достижением углеродной нейтральности ЕС до 2050 года. Но не все страны-члены с этим согласны. В Европейском Парламенте в Страсбурге премьер-министр Финляндии Антти Ринне обсудил с депутатами "зеленые" вопросы".

Лидерство в области защиты климата означает приверженность достижению углеродной нейтральности ЕС к 2050 году. Наша цель состоит в том, чтобы до конца 2019 года согласовать основные элементы этого плана. Принятые сегодня меры по борьбе с изменениями климата так или иначе отразятся на всех аспектах жизни общества, а потому принимать их нужно посредством социального диалога и на основе принципов устойчивого развития. Антти Ринне премьер-министр Финляндии

Чтобы включить борьбу с климатическими изменениями в европейскую повестку, финны намерены поднять этот вопрос в ходе обсуждений проекта бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Они также рассчитывают, что социальные вопросы, вопросы социальной справедливости будут среди главных на встрече европейских министров и лидеров. Среди приоритетов - и укрепление принципа верховенства права в связи с ситуацией в Венгрии, Румынии, Польше. Этого требует социалистические правительства по всей Европе.

"Конечно, во время председательства Финляндии будет немало разговоров и об одной важной дате. 31 октября Великобритания должна покинуть Европейский Союз. Финнам придется столкнуться с возможными новыми отсрочками "Брексита". Именно они будут председательствовать в ходе встреч лидеров ЕС, посвященных этому вопросу", - заключает Джэк Пэррок, корреспондент Euronews.