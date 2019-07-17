Турецкий дипломат убит в Эрбиле

Три человека, в том числе турецкий дипломат, стали жертвами нападения в Эрбиле. По данным государственного информагентства "Анадолу", злоумышленник, одетый в гражданское и вооруженный двумя пистолетами, ворвался в ресторан в квартале Анкава столицы иракского Курдистана, где обедали сотрудники генконсульства Турции. Гибель одного из них уже подтвердили в МИД страны.

Силы безопасности региона оцепили место происшествия и ведут поиск нападавшего. Убийце удалось скрыться. По словам очевидцев, на улице его поджидала машина.

Анкара пообещала найти и наказать виновных: об этом заявил официальный представитель президента Турции. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.