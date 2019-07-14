В Турцию прибыла новая партия компонентов для С-400

В Турцию в воскресенье прилетели еще три самолёта с компонентами российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

США, убеждавшие Турцию отказаться от этой сделки, готовят пакет санкций в отношении Анкары. Ожидается, что он будет обнародован после 16 июля, годовщины попытки военного переворота - чтобы избежать неприятных для турок ассоциаций, т.к. по версии официальной Анкары - организатор путча проживает на территории США.

"Это выходит далеко за рамки просто торговли оружием, – считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. – Это большой внешнеполитический успех России на международной арене. Мы с турками становится более переплетены, более взаимозависимы. Соответственно, обеим сторонам будет потом проще идти на компромиссы".

Комплекс С-400, известный в экспортной версии как "Триумф", может поражать воздушные цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал в воскресенье сделку с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны. Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумф". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.