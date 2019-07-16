Эбола в большом городе

В Демократической республике Конго зафиксирован первый случай заражения вирусом Эболы в крупном городе. Информацию уже подтвердили во Всемирной организации здравоохранения, где выражают особое беспокойство в связи с тем, что крайне заразное и опасное заболевание выявлено у жителя города Гома – главного транспортного узла страны с населением два миллиона человек. Это резко повышает угрозу распространения вируса, борьбу с которым, по словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса, затрудняет сложившаяся здесь сложная ситуация:

– Когда мы берём под контроль вирус в одной области, он появляется в другой. А насилие и отсутствие безопасности продолжают подрывать наши усилия. Каждое нападение затрудняет отслеживание контактов, вакцинацию и безопасные захоронения. Каждое нападение дает Эболе возможность распространяться, и вирус пользуется каждой возможностью. Кроме того, существенными препятствиями стали недоверие сообщества, политическая нестабильность, а также распространение мифов и дезинформации.

С июля прошлого года около 2,5 тысяч человек заразились в стране смертоносным вирусом. Более 1600 из них погибли. В ООН призвали увеличить финансирование борьбы с лихорадкой Эбола.