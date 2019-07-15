Какой день рождения без торта? А поскольку 110-килограммовой панде Цзяо Цин не нужно следить за своим весом, он может побаловать себя, отмечая свои полных 9 лет в Берлинском зоопарке.

Торт для панды сделан из сладкого картофеля и красной свеклы. На прошлой неделе такой же получила его подруга Мэн Мэн - ей исполнилось 6 лет. Оба ещё очень молоды для панд. но скоро, возможно. в зоопарке будут праздновать и ещё один день рождения. Мэн Мэн недавно искусственно осеменили и надеются, что гона уже беременна.

Это все часть программы разведения в неволе, чтобы помочь спасти вид от вымирания. В дикой природе остается только от 500 до 1000 взрослых панд в шести изолированных горных хребтах на юге центральной части Китая.

В настоящее время Поднебесная предоставляет панд в аренду, этим смогли воспользоваться 26 зоопарков в 18 странах, в том числе и Московский.