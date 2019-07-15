10 лет назад убили Наталью Эстемирову

Галина Полонская, корреспондент Euronews: "Кто убил Наталью Эстемирову? Ведущие правозащитные организации мира в десятую годовщину со дня гибели Натальи обратились к российским властям с требованем получить ответ на этот вопрос".

15 июля 2009 года главу чеченского центра "Мемориал" похитили недалеко от дома в Грозном. Позже ее тело с огнестрельными ранениями нашли на территории Ингушетии. Десять лет спустя, в совместном заявлении 13 международных и российских правозащитных организаций вновь требуют от властей привлечь виновных к ответственности.

В заявлении правозащитных организаций говорится, что есть серьезные основания полагать, что к убийству Наташи причастны люди из властных органов Чеченской респбулики. Ее самый последний материал был посвящен публичной, бессудной казни в одном из чеченских сел. Именно этот материал вызвал крайне негативное отношение Кадырова. О чем он говорил своему окружению. Олег Орлов глава центра "Мемориал"

Как и бывшие коллеги правозащитницы, ее дочь уверена: Эстемирова поплатилась жизнью за свои попытки докопаться до правды в Чечне. По словам Ланы, мать прекрасно понимала, на какой риск идет.

Во время войны еще она занималась разными бесчинствами федералов, российских войск. Похищениями, пытками, зачистками, изнасилованиями. Она открыто критиковала режим Кадырова. А ему не нравится любая форма критики. Он вызывал ее в свою резиденцию, он угрожал ей. Лана Эстемирова дочь правозащитницы

В годовщину убийства правозащитники вышли на Красную площадь с пикетами. "Как же так, господин президент?" - написано на одном из плакатов. В 2009 году тогда президент России Дмитрий Медведев пообещал, что убийство будет раскрыто.

Через 10 минут после начала акции пикетирующих задержали.