Бесчинства алжирских фанатов в Париже

Десятки тысяч болельщиков сборной Алжира высыпали в воскресенье вечером на улицы Парижа, чтобы отпраздновать победу своих любимых футболистов над Нигерией и их выход в финал Кубка африканских наций. Матч, который они смотрели дома по телевидению, завершался как раз в тот момент, когда во французской столице начался праздничный фейерверк в честь национального праздника страны - Дня взятия Бастилии.

Ликование фанатов стало перерастать в беспорядки, и полиция применила слезоточивый газ, чтобы предотвратить погромы: в прошлый четверг во время празднования выхода алжирской сборной в полуфинал хулиганы стали громить магазины и поджигать мусорные баки.

По схожему сценарию развивались события в Марселе, Лионе и ряде других городов Франции. По всей стране к утру понедельника были арестованы 249 человек.

В Марселе сотни фанатов сборной Алжира стали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками, когда те не пропустили их в старый порт, чтобы дать собравшимся горожанам спокойно посмотреть праздничный фейерверк. Хулиганы стали крушить автобусные остановки и поджигать мусорные баки. Столкновения с полицией продолжались до рассвета.

На прошлой неделе в Монпелье ехавший на машине болельщик алжирской сборной сбил насмерть женщину. А в Лионе и его пригородах в ночь на понедельник были сожжены десятки автомобилей.

Для французской полиции минувшие выходы выдались напряженными. В субботу в ожесточённые столкновения вылилась акция "жёлтых жилетов". После того как протестующие попыталась соорудить баррикады вдоль Елисейских полей, против них был применён слезоточивый газ, 175 человек были задержаны.