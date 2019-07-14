Парад и беспорядки на Елисейских полях

Париж отметил день взятия Бастилии парадом и уличными протестами.

День начался с традиционного дефиле по Елисейским полям парадных расчётов и военной техники, в котором на этот раз кроме французов приняли участие военные из девяти стран Евросоюза, участвующих в европейской оборонной инициативе.

За парадом кроме президента Эммануэля Макрона наблюдала канцлер ФРГ Ангела Меркеля, которая осталась довольна оказанной её честью:

«Я рассматриваю этот парад как важный жест в направлении европейской оборонной политики. И, конечно, для нас большая честь то, что немцы принимали в нём участие. По моему, это свидетельствует об усилении европейской кооперации».

Во второй половине дня на главный проспект французской столицы вышли сотни протестующих из движения «жёлтых жилетов», хотя на этот раз они и не надели этот символ социального недовольства.

REUTERS/Pascal Rossignol

Демонстрация довольно быстро переросла в столкновения с полицией. Особенно после того как часть протестующих попыталась соорудить баррикады вдоль Елисейских полей. против протестующих был применён слезоточивый газ. Полиция задержала, по официальным данным, 175 человек. Им предъявлены обвинения в организации необъявленной манифестации, применении насилия в отношении представителя власти, а также в порче общественного имущества и ношении запрещённого оружия.